Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremde kolonları çatlayan belediye binası boşaltılıyor Depremlerle sarsılan Kırkağaç'ta belediye ...

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocakta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ve 18 Şubat'ta Kırkağaç'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremlerle hasar gören ve kolonlarında çatlamalar meydana gelen Kırkağaç Belediye binası tahliye edildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 19841986 yılında yapılan yaklaşık 35 yıllık bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 22 Ocak'ta Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ve Kırkağaç'ta meydana gelen 18 Şubat'ta 5.2 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören bina için tahliye kararı alındı. Binanın özellikle bodrum katındaki kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar olması dikkat çekti. Öte yandan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 2009 yılında göreve geldiğinde binayla ilgili kontrol yaptırdıklarını ve karot testi sonucunda kolonların yetersiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesine de performans analizi yapılan binanın güçlendirmeyle de kurtarılamayacağının anlaşılması üzerine tahliye kararı alındı.
Tahliyelerle ilgili açıklama yapan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Kırkağaç Belediyesi hizmet binası 19841986 yılları arasında yapılmıştır. Biz 2009'da göreve geldikten sonra bir kontrol yaptırdık. Yapılan kontrolde karot testi sonucu kolonların yetersiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Celal Bayar Üniversitesine performans analizi yaptırdık. Yapılan performans analizinde bütün duvarların perde beton haline getirilmesinde dahi gerekli güvenin sağlanamayacağı belirtildi. Bunun üzerine belediye hizmet binası yapmak için belediye meclisinde gerekli görüşmelerimizi yaptık. Büyükşehir olduktan sonrada garaj alanının olduğu yere yen bina yapılması kabul edildi. Ancak bu süreçte yeni bir binaya geçmeyi düşünmedik. Çünkü belediye binamızda herhangi bir çatlak yoktu ve idare ediyordu. 22 Ocak tarihinden itibaren Kırkağaç ve Akhisar bölgesi her gün sallanmakta. Bunun üzerine yaptığımız kontrollerde kolonlarda çatlaklar oluştuğunu gördük ve geçen hafta içinde de Kaymakamımıza müracaat ederek, kullanılmayan orduevi binasını belediyeye tahsis edilmesini istedik. Ancak bu yazışmalar devam ediyor. Tabi ki bu arada Bakır Mahallesinde olan depremin ardından yapılan kontrolde bodrum katta olan kolonun komple ortadan ikiye ayrıldığı neredeyse içine parmağımızın gireceği şekilde ayrıldığını gördük. Durumu gerekli makamlara ilettik. Kaymakamımız ve Valimizle görüşme sağladık. Onların görüşmesinin ardından taşınmamızı uygun gördüler. İvedi olarak Belediyemize ait düğün salonuna içine belediyemizin hizmet birimlerini bugün itibariyle taşımaya başladık.İnşallah en yakın sürede belediye olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp hizmet binamızın yapılmasını hızlandırıp yeni binamıza geçmeyi planlıyoruz" dedi.
Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlmek ilmek sevgi örüp paylaştılar Manisalı veliler ördükleri bere, atkı ve eldivenleri köy okulunda öğrencilere dağıttı
YEREL HABERLER İlmek ilmek sevgi örüp paylaştılar Manisalı veliler ...
Yaralı bulduğu kızıl şahini sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı bulduğu kızıl şahini sahip çıktı
Manisa itfaiyesinden hayvan dostlarına yaşam eli
YEREL HABERLER Manisa itfaiyesinden hayvan dostlarına yaşam eli
Kurtarmaya çalıştığı otomobil ile çekici arasında sıkışan sürücü öldü
YEREL HABERLER Kurtarmaya çalıştığı otomobil ile çekici arasında ...
Mesleğin son iki temsilcisi dostluklarıyla örnek oluyor
YEREL HABERLER Mesleğin son iki temsilcisi dostluklarıyla örnek ...
Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu
YEREL HABERLER Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu
Hastalar, şok dalga tedavisi ile şifa buluyor
YEREL HABERLER Hastalar, şok dalga tedavisi ile şifa buluyor
Yunusemreli wushucular Sakarya’dan madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Yunusemreli wushucular Sakarya’dan madalyalarla döndü
Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
Deprem uzmanı Turgutlu’da konuşacak
YEREL HABERLER Deprem uzmanı Turgutlu’da konuşacak
YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı
YEREL HABERLER YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı
Alaşehirli öğrencilerden Alzheimer hastalarına moral
YEREL HABERLER Alaşehirli öğrencilerden Alzheimer hastalarına moral
Alaşehirli kadınlar ev ekonomisine destek oluyor Alaşehirli kadınlar hem üretiyor hem sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Alaşehirli kadınlar ev ekonomisine destek ...
Trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kamerada
YEREL HABERLER Trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen ...
Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 1 ölü 12 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: ...
Kula´da okul önlerinde huzur uygulaması
YEREL HABERLER Kula´da okul önlerinde huzur uygulaması
Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı
Manisa'da 112'ye asılsız ihbarlar azaldı Vali Deniz’den 112 için asılsız çağrı uyarısı
YEREL HABERLER Manisa'da 112'ye asılsız ihbarlar azaldı Vali ...
Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi ...
Kula’da okul önlerinde 'huzur' uygulaması 16 sürücüye toplamda 5 bin 161 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kula’da okul önlerinde 'huzur' uygulaması 16 sürücüye ...
Kazada ölen genç anne toprağa verildi Geride acılı eş ve iki çocuk bıraktı
YEREL HABERLER Kazada ölen genç anne toprağa verildi Geride acılı eş ...
Geri dönüşüm kutusu yandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm kutusu yandı
Spor ile yılda 60 kilo veriyorlar
YEREL HABERLER Spor ile yılda 60 kilo veriyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X