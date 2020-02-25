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İlmek ilmek sevgi örüp paylaştılar Manisalı veliler ördükleri bere, atkı ve eldivenleri köy okulunda ...

İHA

İlmek ilmek sevgi örüp paylaştılar Manisalı veliler ördükleri bere, atkı ve eldivenleri köy okulunda öğrencilere dağıttı

Manisa’nın Şehitler Ortaokulu tarafından hayata geçirilen ‘Minik kalpler üşümesin’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin annelerine tarafından örülen bere, atkı ve eldivenler Halıtlı İlkokulundaki çocuklara dağıtıldı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu tarafından hayata geçirilen ‘Minik kalpler üşümesin’ Projesi kapsamında Halıtlı Köyü İlkokulu ziyaret edilerek veliler tarafından örülen atkı, bere ve eldivenler 96 öğrenciye dağıtıldı. El emeği sevgi yumağı ile örülen atkı, bere ve eldivenlerin dağıtımına Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şube Müdürü Nalan Kumray Cin, Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, Proje Sorumlu Öğretmeni Fatma Sarıbeyler, Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu katıldı.
Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu okulları tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerine destek veren herkese teşekkür ederek, “Tüm melek annelere ve bugün bizlere kapılarını açan Halıtlı İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Çelik’e teşekkür ederiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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