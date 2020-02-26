Badminton sporcuları ödüllendirildi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında teklerde gümüş madalya, takım halinde de bronz madalya kazanan Selendili öğrencileri ödüllendirdi.

Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında teklerde gümüş madalya kazanan Ravza Bodur ve takım arkadaşı Tuğçe Damar çiftlerde bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcular Selendi Kaymakamı Can Atak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Milli Takım antrenörleri Okan Demir ve Zeliha Demir eşliğinde Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.

Başarılı sporcuları altınla ödüllendiren Vali Ahmet Deniz, Bodur ve Damar’ı elde ettikleri başarı sebebiyle kutlayarak “Kızlarımız Türkiye’yi en güzel şekilde temsil ediyorlar ve etmeye devam edecekler. İnanıyoruz ki 2024 olimpiyatlarında da Manisamızı ve Türkiyemizi temsil ederek çok güzel başarılar elde edecekler. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Yaptığımız işi sever, kendimize inanır ve çok çalışırsak başarı kendiliğinden gelecektir. Devletimizin sağladığı güzel imkanlar sayesinde bugün Selendi İlçemizden Avrupa Şampiyonasında derece almış çocuklarımız var” dedi.

Vali Deniz konuşmasının ardından 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında teklerde gümüş madalya, takım halinde de bronz madalya kazanan Selendili öğrenciler Ravza Bodur ve Tuğçe Damar’ı ödüllendirerek sporcuların antrenörlerine de başarı belgesi verdi.

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