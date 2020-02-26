MESO Başkanı Akyüz: "Türkiye'de kentsel dönüşüm yanlış anlaşıldı"

Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası (MESO) ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, kentsel dönüşümün eskiyi yıkıp yerine yenisinin yapılması olmadığına dikkat çekerek, “Kentsel dönüşüm Türkiye’de yanlış anlaşıldı” dedi.

MESO ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un kabulünün ardından Türkiye’nin hemen her ilinde hızla süren kentsel dönüşümü ve bu kapsamdaki uygulamaları değerlendirdi. Akyüz, kentsel dönüşümün, kent bütünü göz önünde bulundurularak, proje kapsamında sistematik olarak yeniden inşa edilmesi şeklinde uygulanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Kentsel dönüşüm ‘riskli binalar’ ve ‘riskli alanlar’ değerlendirilerek projelendirilmeli. Ancak ne yazık ki ülkemizde kentsel dönüm tam anlamıyla uygulanmıyor. Uygulanan projelerin bir kısmı da birçok yanlışı beraberinde getiriyor. Kentsel dönüşüm eskiyi yıkıp yerine yeni bina dikmek değildir. Bir sistematik içinde olmalıdır. Uygulamalar bina bazında değil, ada bazında değerlendirilmeli. Kent bütünlüğü ve estetiği göz önünde bulundurulmalıdır. Benim düşünceme göre Manisa’nın yapılaşmasına kentsel yenileme değil. Kentsel dönüşüm yapılmalıdır. Eski binayı yıkıp yerine yeni bina yapılarak kentsel dönüşüm olmaz. Kentsel dönüşüm uygulamaları ada bazında yapılmalıdır. Ada bazında yapıldığı zaman sosyal donatı ve alanları, otoparkı, binaların iç içe girmediği, yeşil alanlarının bol olduğu takdirde Manisa’nın görünümüne de başka bir hava katacaktır. İnsanların ferah ortamlara yaşamasını sağlayacaktır” dedi.



Çarpık kentleşmenin önüne geçilmeli

Kentsel dönüşüm adı altında yapılan çalışmalar kapsamında ortaya çıkan sorunlara da değinen Akyüz, “Bina temelleri atılırken çevredeki yapılara zarar vermemelidir. Binalar çevresine zarar vermeden inşa edilmeli. Depreme dayanıklı olmalı. Bölgenin risk analizi iyi yapılmalıdır. Eskiyi yıkıp yenisini yaparken; telafi edilemez çarpık kentleşmenin önüne geçilmelidir” diye konuştu.

Manisa'daki çarpık yapılaşmanın, dışarıdan gelen insanlar üzerinde kötü bir görüntü bıraktığını dile getiren Akyüz, kentsel dönüşümün gerekliliğinden bahsetti. Akyüz, "Manisa, yapısı ve konut dağılımı itibarıyla komple çarpık yapılaşmadan oluşan bir şehirdir. Manisa'yı konumu itibariyle hilal şeklinde düşünürseniz, güneyinde Spil Dağı, batısında ormanlık, dağlık alan ve sonrasında İzmir şehri, kuzeyinde Gediz Nehri ve tarım arazileri, doğusunda ise çarpık yapılaşma ile oluşan mahalleler ardında boş araziler var. Bu mahallelerin dışında şehrimizin güneyindeki ve kuzeyindeki mahallerde de çarpık yapılaşma var. Bu mahallelerde bir değerlendirme yapılması lazım. Bu mahalleler kentsel dönüşüm çevresinde ele alınmazsa Manisa'da güzel bir görüntü oluşturulamaz. İnsanlar Manisa'ya geldiği zaman ilk önce gözlerine çarpacak yerler şehrimizin girişleridir. Doğu, batı ve kuzey girişlerimize baktığımızda hep çarpık yapılaşmaları görüyoruz. Bu girişler düzenlenmeli. Göze hoş görünen, Manisa'nın değerini gösterecek yapılar inşa edilmeli" dedi.

Manisa’da bazı değerlendirmelerin yapılmadığını dile getiren Akyüz, Manisa'daki altyapı sorunlarına değindi. Akyüz, "Manisa büyükşehir olunca göç olur mu, olmaz mı diye düşünmedik hiç. Dolayısıyla Manisa büyükşehir olunca da göçün geleceği hesaplanamadı. Büyüyen bir şehir muhakkak ki göç olacaktır. Kentsel dönüşüm diye bir nimet var. Bu nimetten yararlanamıyoruz biz. Şuanda yıkılıp yerine yapılan yapılar kentsel dönüşüm ile yapılıyorlar. Kentsel dönüşümün faydaları o kadar çok ki hem müteahhite hem de vatandaşa çok büyük faydaları var. Ama Manisa'da yapılan kentsel dönüşüm değil, kentsel yenileme oluyor. Manisa'da çok hatalı imarlar yapılmış. Yollarımız, sokaklarımız, binalarımız, şekil itibarıyla bozuk yapılar. Oyun sahaları, sosyal donatılar, yeşil alanlar, cami yerleri gibi daha sayabileceğim birçok örnek de olduğu gibi bu yerler ile ilgili çok büyük sıkıntılar mevcut. Ama bundan sonraki süreçte, sorunların üstüne düşülerek, yerinde tespit yapılarak, geleceğe dönük adımlar atarak Manisa için güzel işler üretilebilir. Ben inanıyorum ki; Kentsel dönüşüm ile ilgili ada bazında değişik çalışmalar olursa bu sıkıntıların hepsi giderilir" şeklinde konuştu.

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