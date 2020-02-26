Sağlık çalışanlarına 'Korona virüs' eğitimi

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan personele korona virüsü hakkında hizmet içi eğitim verildi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Fatma Çelik tarafından dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında ilçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan tüm personele eğitim verildi. Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, yaptığı açıklamada, korona virüsünün belirtilerinin, bu tür vakalarla karşılaşıldığında alınacak tedbirlerin Dr. Fatma Çelik tarafından video ile anlatımının yapıldığını ve tüm personelin bilgilendirildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.