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İşçilerden Başkan Dutlulu’ya pilav hayrıyla teşekkür

İHA

Belediyeİş Sendikası'na bağlı Akhisar Belediyesi'nde çalışan işçiler, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun işçilere yönelik yaptığı zamların ardından teşekkür etmek amacıyla pilav hayrı yaptı. Belediyeİş Sendikası iş yeri Baş Temsilcisi Kemal Molla ve beraberindeki işçiler, düzenledikleri hayırda yaklaşık 2 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikramında bulundu.

İşçilerden Başkan Dutlulu’ya pilav hayrıyla teşekkür

Belediyeİş Sendikası’na bağlı Akhisar Belediyesi’nde çalışan işçiler, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun işçilere yönelik yaptığı zamların ardından teşekkür etmek amacıyla pilav hayrı yaptı. Belediyeİş Sendikası iş yeri Baş Temsilcisi Kemal Molla ve beraberindeki işçiler, düzenledikleri hayırda yaklaşık 2 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikramında bulundu.
Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde saat 12.30’da başlayan hayra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Ekrem Kayserili, Belediyeİş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, sendika temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

“16 yıldır ilk defa asgari ücretin üzerinde zam aldık”
Hayır ikramında konuşan Belediyeİş Sendikası İş yeri Baş Temsilcisi Kemal Molla, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya yeni dönemde yaptıkları büyük orandaki zamdan dolayı teşekkür etti. Molla, “Akhisar Belediyesi işçileri olarak 16 yıldır ilk defa asgari ücretin üzerinde zam aldık. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve yönetimi göreve geldikleri ilk günden beri her zaman bizim yanımızda oldu. İşçinin emeğine değer veren, işçi dostu belediye başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyor ve onunla gurur duyuyoruz. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun bu davranışının diğer belediyelere ve belediye başkanlarına da örnek olmasını diliyoruz. Tekrardan emeklerinden dolayı belediye yönetimimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Her zaman işçilerimizin yanındayız"
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her zaman işçi ve emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek şu şekilde konuştu: “Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözlerden birisi de her zaman işçilerimizin yanında olacağımızdı. Bu gün bu sözü tutmanın verdiği gurur ve mutluluğu yaşıyoruz. Daha güzel bir Akhisar için birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeklerinden dolayı belediyedeki tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”
Yemeğin ardında belediye işçileri, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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