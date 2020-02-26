Hocalı katliamında yaşamını yitirenler Manisa’da anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle Ermeni çeteler tarafından 28 yıl önce Hocalı’da vahşice katledilen 613 Türk için anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, vahşice katledilen Azerbaycan Türklerinin ruhları için dua okundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği İşbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Hocalı Katliamı anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hasan Torun, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mülazım Pasha, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Program, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir'in açılış konuşmasıyla başladı. Taşdemir konuşmasında katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti.

Daha sonra söz alan İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mülazım Pasha ise, katliamın tarihçesinden bahsetti. Son olarak söz alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler de, Hocalı Katliamının insanlık tarihinin en büyük utançlarından biri olduğunu ifade etti ve katliamda hayatını yitiren insanlara rahmet diledi. Konuşmaların ardından Manisa Ülkü Ocakları gençleri ‘Hocalı'ya Adalet' adlı şiiri okudu. Program, Hatuniye Camii Hocası Hayrettin Çoban tarafından Hocalı Katliamı'nda hayatını yitiren insanların ruhuna ithafen dua okunmasıyla devam etti. Manisalı vatandaşlar aynı zamanda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilenen Hocalı Katliamı resim sergisini de ilgiyle inceledi. Program bitiminde Manisa Büyükşehir Belediyesi pilavayran hayrında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.