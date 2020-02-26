Hastaneden korona virüs açıklaması "Acil servise yüksek ateş şikayetiyle başvuran hastada rutin soğuk algınlığı hastalığı etkenlerinden bir tanesi saptanmış olup, korona virüs enfeksiyonu ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi, acil serviste korona virüsü alarmı olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve saat 12.00 sıralarında acil servise yüksek ateş şikayetiyle başvuran hastada rutin soğuk algınlığı etkenlerinin saptandığını açıkladı.

Manisa'da bugün vatandaşları tedirgin eden olay sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada hastanenin acil servisine başvuran hastada rutin soğuk algınlığı hastalığı etkenlerinden bir tanesinin saptandığı ve korona virüs enfeksiyonu ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servisine saat 12.00 sıralarında ateş yüksekliği sebebi ile başvuruda bulunan hastamızdan alınan kan örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda rutin soğuk algınlığı hastalığı etkenlerinden bir tanesi saptanmış olup, korona virüs enfeksiyonu ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır."

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