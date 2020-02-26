Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Salihli ilçesinde, kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Hüseyin Sabri Akdoğan (80) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara E-96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Süleyman C.´ın kullandığı 45 RJ 420 plakalı kamyonet ile Hüseyin Sabri Akdoğan yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Akdoğan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi´ne kaldırıldı. Akdoğan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-02-26 18:47:21



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