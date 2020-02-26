Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otoyollarda helikopter destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan İzmirİstanbul Otoyolu, ManisaTurgutlu Devlet Karayolu ve ManisaAkhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle, toplam 34 güvenlik personelinin görev aldığı trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 67 araç kontrol edilirken, havadan trafik ihlali bildirilen 4 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir maddi hasarlı kaza bildirildi. İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği kaydedildi.

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