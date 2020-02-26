Akhisarspor - Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Akhisarspor, evinde Giresunspor’u 20 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Öncelikle her iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Akhisarspor ve Giresunspor olarak biz gerçekten iyi futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Akhisarspor takımı önemli bir ekip, geçen sene ligden düşmüş güçlü bir kadroları var. Geçen hafta Karagümrük maçında burada şanssız bir mağlubiyet almışlardı maçta önce yaptığım analizlerde. Akhisar takımının geçen haftayı galibiyetle sonuçlandırması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu maçında başından sonuna kadar oyunun geneline baktığımızda Giresunspor olarak biz oyun ve pozisyon olarak da önemli şeyler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle maçın sadece ilk 1520 dakikasında girdiğimiz 3 tane net gol pozisyonu vardı. Biz bunları değerlendiremedik, rakibimizin de o dönemde girdiği 2 ya da 3 gol pozisyonu vardı ama onlar 2 tanesini golle buluşturabildi ve sonuç aldı. Ama geçen hafta Balıkesir’de 3 gün önce aldığımız mağlubiyet bizi oldukça üzmüştü. Çünkü oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu istek ve arzu moral olarak bizi çok yıkmıştı. Bugün ise sadece skor olarak bizi üzdü. Biz bu anlayışla oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımızda önümüzdeki maçlarda kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.



Vural: "Bizim için dönem maçıydı"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise yaptığı açıklamada, “Maç öncesi bakıldığında Giresunspor’un 28 puanı vardı ama evinde oynamadığı maç var. Dolayısıyla yarım kalan, daha doğrusu o maçı kazandığı takdirde 31 puanla eğer biz ters bir gidişat olsaydı, 32 puanda kalacaktık. Bizim için dönüm maçıydı bu. İlk altının içinde kalabilmek adına çok şükür iyi bir oyundan sonra geçen Menemen maçında 20 öndeyken o maçı hatırlayarak daha temkinli daha dikkatli ve 20’dan sonra oyunu daha kontrol eder bir şekilde sonuca sahip olabildik. Taraftarımıza ve oyuncularımıza galibiyet için çok teşekkür ediyorum. Hakemlerimiz geçen hafta dediğim gibi tertemiz ve güzel maç yönetiyorlar. Biz ne kadar hata yapıyorsak onlar da o kadar hata yapıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.