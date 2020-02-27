Salihli Belediyesi eğitim programına ev sahipliği yaptı

Ege Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde belediye personeline yönelik eğitim programı düzenlendi. Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen eğitim programına, Salihli, Sarıgöl, Alaşehir ve Gölmarmara Belediyelerinde görev yapan personel katıldı.

Salihli Belediyesi, Ege Belediyeler Birliği işbirliğinde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan çalışanlarına yönelik yerinde eğitim programı düzenledi. Salihli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen eğitim programının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, yerel yönetimlerle ilgili yenilenen kanun ve uygulamalar hakkında düzenlenen her türlü eğitime Salihli Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi. Hizmet içi eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Değişen kanunlar ve yenilenen uygulamalar hakkında düzenlenen eğitim programlarını önemsiyoruz. Bu eğitim programları sayesinde personelimizi eğiterek belediye kaynaklarımızı ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanıyoruz. Eğitime katılan mesai arkadaşlarıma ve diğer ilçe belediyelerden gelen çalışanlara başarılar diler, eğitimi veren Eğitim ve Mevzuat Danışmanı Sedat Turan’a teşekkür ederim.” dedi.

Ege Belediyeler Birliği Eğitim ve Mevzuat Danışmanı Sedat Turan tarafından Salihli, Sarıgöl, Alaşehir ve Gölmarmara Belediyelerinde görev yapan personellere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hakkında sine vizyon gösterimi eşliğinde bilgiler verildi. Turan, iki gün süren eğitim programında, belediyelerdeki taşınmazların kayıt altına alınması, taşınır mal ve yeni kamu zararı yönetmelikleri ile belediyelerde ön mali kontrol işlemleri konularında personeli bilgilendirdi.

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