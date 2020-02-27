MABEM seviye tespit sınavı ön kayıtları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM’lerde kurs almak isteyen öğrenciler için nisan ayında seviye tespit sınavı düzenleneceği açıklandı. 25 Şubat8 Nisan tarihleri arasında ön kayıtları alacak olan MABEM, 12 Nisan’da sınav gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezinin (MABEM) faaliyetleri hakkında verdiği bilgilerde 20192020 eğitimöğretim yılında Manisa’nın 17 ilçesinde 160 derslikte yaklaşık 8 bin öğrenciye TYTAYT ve LGS alanında hizmet verdiklerini belirtti. Daire Başkanı Özcan, ayrıca yoğun talebin karşılanması için büyük ilçelerde ikinci şubelerin açılmasının planlandığını ve 20202021 eğitim yılı için 12 bin öğrenci hedefinin konulduğunu da sözlerine ekledi. Özcan, MABEM’in tecrübesiyle her geçen yıl başarısını daha ileriye taşıdığını, ülkenin önde gelen lise ve üniversitelerine öğrenci yerleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eğitim öğretime verdiği önemin bir yansıması olan MABEM’in Manisa bünyesinde önemli bir açığı kapattığını ifade eden Daire Başkanı Fırat Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e tüm Manisalılar adına minnettar olduklarını dile getirdi. Nisan ayında yapılacak olan seviye tespit sınavına katılacak öğrencilere şimdiden başarılar dileyen Özcan, 8 Nisan’a kadar ön kayıtların alınacağını belirterek, 12 Nisan’da sınavın gerçekleştirileceğini söyledi.

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