Akhisarspor moral buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisarspor moral buldu

DHA


Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de 7 maç boyunca galibiyete hasret kalan ve şampiyonluk hedeflerken Play-Off hattından çıkan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la son 3 maçın 2'sini kazanarak yarıştan kopmadı. Üst üste 6 maç gol dahi atamadığı sıkıntılı periyodun ardından lider Hatayspor'u deplasmanda yenerek silkinen Akhisar, bu galibiyetin üzerine evinde Fatih Karagümrük önünde 2-0'lık mağlubiyetle şok yaşasa da dün hafta içi mesaisinde Giresunspor'u aynı skorla mağlup edip yara sardı.
Ligde son 10 maç öncesi 35 puana ulaşan Akigo, cumartesi günü düşme hattındaki Eskişehirspor'a konuk olacak. İlk 6 içinde kalabilme adına kendileri için dönüm müsabakasını geride bıraktıklarını söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Zorlu periyotta istediğimiz sonucu iyi futbolla aldık. Eskişehirspor deplasmanında da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Akhisar'da son haftaların formda ismi Bjarnason, gördüğü sarı kartla Eskişehir sınavı öncesi cezalı duruma düştü.
BJARNASON VE ERHAN İŞİ BAŞINDA
Akhisarspor'da İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason ve sol kanat Erhan Çelenk, takımın son iki galibiyetinde başrol oynadı. Deplasmanda 3-2 kazanılan Hatayspor maçında birer gol atan ikili, dün de yine birer güzel gol atarak iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özleminin son bulmasına büyük katkı yaptı. Bjarnason'un ilk golünün takım halinde hazırlanışı ile Erhan'ın ceza sahasında kaleci dahil 3 rakibinden sıyrılarak attığı gol büyük alkış aldı. Erhan, 6 gole ulaşıp 8 gollü Burhan'ın ardından aynı sayıda gol atan Cikalleshi'yi yakaladı. Akigo bu skorlarla taraftarlarının Süper Lig umutlarını yeniden artırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)
2020-02-27 11:44:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK pes etmeyecek
YEREL HABERLER Manisa FK pes etmeyecek
(Görüntülü) Şehir Hastanesi Başhekimi Saka: Otel konforunda hizmet veriyoruz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehir Hastanesi Başhekimi Saka: Otel ...
Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı
YEREL HABERLER Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı
Beşiktaş taraftarlarından öğrencilere kitap bağışı
YEREL HABERLER Beşiktaş taraftarlarından öğrencilere kitap bağışı
Yunusemre vatandaşın sorunlarını yerinde dinledi
YEREL HABERLER Yunusemre vatandaşın sorunlarını yerinde dinledi
Turgutlu’nun imar palnı fay hattı dikkate alınarak yapılacak
YEREL HABERLER Turgutlu’nun imar palnı fay hattı dikkate alınarak ...
MABEM seviye tespit sınavı ön kayıtları başladı
YEREL HABERLER MABEM seviye tespit sınavı ön kayıtları başladı
Halk Eğitim Merkezlerinde ‘Maske üretim kursu’ açılsın önerisi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Yine son günlerde korona virüsü nedeniyle piyasada maske sıkıntısı yaşanmaktadır. Yarın ‘ülkemizde maske kullanacağız’ dediğimiz zaman 80 milyon maske ihtiyacımız olacak" Dünyayı sarsan koronavirüs Halk Eğitim Merkezi kurs içeriklerine yansıdı Alaşehir Halk Eğitim 2020 kurs planını açıkladı
YEREL HABERLER Halk Eğitim Merkezlerinde ‘Maske üretim kursu’ ...
Salihli Belediyesi eğitim programına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi eğitim programına ev sahipliği ...
Manisa Şehir Hastanesi'nde otel konforunda hizmet
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesi'nde otel konforunda hizmet
Akhisarspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Akhisarspor - Giresunspor maçının ardından
Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama
YEREL HABERLER Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama
Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ...
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0
Akhisarspor - Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor - Giresunspor: 2-0
YEREL HABERLER Akhisarspor - Giresunspor: 2-0
Akhisarspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ...
Perşembe Pazarı eski garajda kurulacak
YEREL HABERLER Perşembe Pazarı eski garajda kurulacak
Turgutlu Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Turgutlu Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu ...
Hastaneden korona virüs açıklaması "Acil servise yüksek ateş şikayetiyle başvuran hastada rutin soğuk algınlığı hastalığı etkenlerinden bir tanesi saptanmış olup, korona virüs enfeksiyonu ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır"
YEREL HABERLER Hastaneden korona virüs açıklaması "Acil servise ...
Başkan Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven'i ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven'i ...
Manisa’da tahliye edilen 7 katlı binayla ilgili rapor hazırlandı Manisa İnşaat Mühendisleri Odası: “Bina kendi yıkılmadan önce yıkımı yapılmalı”
YEREL HABERLER Manisa’da tahliye edilen 7 katlı binayla ilgili rapor ...
Hocalı katliamında yaşamını yitirenler Manisa’da anıldı
YEREL HABERLER Hocalı katliamında yaşamını yitirenler Manisa’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X