Manisaspor'u yıkan ölüm

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü evinde Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde bitime 8 maç kala amatör kümeye düşmesi kesinleşecek son sıradaki Manisaspor, genç taraftarı Orhan Güvercin'in vefat haberiyle sarsıldı. 17 yaşındaki Orhan Güvercin, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Manisaspor'un o dönemki futbolcuları ve yönetimi, Orhan Güvercin'i hasta yatağında 2 yıl önce ziyaret ederek moral vermeye çalışmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-02-27 12:57:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.