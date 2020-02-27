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Manisa Büyükşehir’in projesine Bakan Varank’tan imza

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan 'Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor' adlı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü tarafından imza altına alındı.

Manisa Büyükşehir’in projesine Bakan Varank’tan imza

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan ‘Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor’ adlı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü tarafından imza altına alındı.
Zafer Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Destek Programları Açılış Toplantısı ile 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 10 projenin imza töreni, Kütahya’da gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Yunusemre Belediye Başkan Vekili Gürkan Koyuncu da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz yaptı. Oğuz, Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bugüne bölgenin kalkınması için paydaşlarla birlikte çok güzel çalışmalara imza attıklarını, 10 yılda planlı ve projeli iş yapma kültürü oluşturulması noktasında ciddi bir mesafe aldıklarını söyledi.

Manisa’nın hibe projeleri imza altına alındı
Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ‘Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi’ adlı projesiyle desteklenmeye hak kazanan Manisa Valiliğini temsilen Manisa Valisi Ahmet Deniz, ‘Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor’ adlı projesiyle desteklenmeye hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, ‘Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi’ adlı projesiyle desteklenmeye hak kazanan Yunusemre Belediye Başkanlığı’nı temsilen Yunusemre Belediye Başkan Vekili Gürkan Koyuncu, Bakan Mustafa Varank ile destek protokolünü imzaladı. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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