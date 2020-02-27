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Manisa’da 'Üretimden ihracata üzüm' konuşuldu İhracatçılar ve üreticileri buluşturan panel

İHA

İhracatçı ve üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen "Üretimden ihracata üzüm" konulu panelde bir araya geldi.

Manisa’da 'Üretimden ihracata üzüm' konuşuldu İhracatçılar ve üreticileri buluşturan panel

İhracatçı ve üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen “Üretimden ihracata üzüm” konulu panelde bir araya geldi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Üretimden İhracata Üzüm” konulu panel bir otelde düzenlendi.
İhracatçılar ile üreticilerin katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Üzüm bölgemizde herkes tarafından yakinen bilinen bir üründür. İlimizde 800900 bin dekar alanda üretimi yapılan ve yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracata konu olan üzüm, ülkemiz için stratejik bir ürün olup kıymetli tarımsal bir üründür” dedi.
Üzümün bakım ve emek isteyen bir ürün olduğunu belirten Öztürk, “Yeni bir sezon başlıyor, baharla birlikte bağlarımız uyanmaya başlayacak. Bugünden bu paneli düzenliyoruz ki, ihracata konu olan ürünü bugünden iyi çalışmak içindir. Çünkü üzümü ihracat yaptığımız ülkeler nazlı ülkelerdir. Her yıl istek ve talepleri arttığı gibi, bizde bu pazar ve alıcılara istedikleri ürünü hazırlamak durumundayız” dedi.

“Üzüm bölgemizin önemli ihracat ürünüdür”
Manisa’da tarım ve özellikle üzümün önemli olduğunu ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Çünkü ülkemizin üzüm üretiminde Manisa birinci sırada yer alırken, kuru üzümde ise Salihli ilk sırada yer almaktadır. Salihli Ovamızda üreticiler beyaz altın pamuğu terk edip, üzüme yöneldi” diye konuştu.
Bağcılığın Manisa, Salihli ve ülkemizin önemli ekonomik tarımsal ürünlerin başında geldiğini anlatan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “Salihli’de 120 bin dekar alanda bağcılık yapılmaktadır. 2019 yılında ilçemizde 45 bin ton kuru üzüm, 20 bin ton ise sofralık üzüm yetiştirilmiştir. Üretilen kuru ve sofralık ürünlerin tamamına yakını ise ihracat edilip, Manisa ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Üzüm ve zeytin stratejik üründür”
Üzümün Manisa ve bölgenin dinamiği konumunda olduğunu dile getiren Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı da, “Çekirdeksiz kuru üzüm bölgemizin ve ülkemizin ayrıca ekonomimizin temelidir. Ülkemizdeki üzümün yüzde 90’ı Manisa’da yetişmektedir. Üzüm hepimizin bildiği gibi zeytin ve tahılla beraber insanlığın varoluşundan bu yana stratejik bir üründür. Bölgemiz üzüm ve zeytin alanında zengin olmasından dolayı ticarette para ilk kez bu topraklarda icat edilip, ilk kez kullanılmıştır. Paranın kullanılmasıyla da dünyada ekonomi ve ticaret hızlanıyor” şeklinde konuştu.
Tarımda Manisa’nın önemine değinen Sandıkçı, “Tonlarca üzüm yetiştirip satarak üreticilerimiz para kazanıyor, ancak üreticilerimiz alternatif ürünlere yönlenmesi gerekir” diye konuştu.

Panelistler konuşmacı olarak katıldı
Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Altındişli modaretörlüğünde “Üretimden ihracata üzüm” paneli gerçekleştirilirken, panele konuşmacı olarak Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kuru Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, Yaş Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden Dr.Dilek Poyraz, Bağcılık Araştırma Enstitüsünden Dr.Oğuzhan Soltekin ve kuru Meyve İhracatçılar Birliğinden Ziraat Mühendisi Oğuz Aşıcıoğlu katıldı. Panelistler, katılımcılara üzümün üretilmesinden, ihracatına kadar dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Protokol üyeleri katıldı
Üzüm paneline Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, siyasi parti temsilcileri, üreticiler ve ihracatçılar katıldı.

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