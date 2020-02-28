Kula'da fuhuş operasyonu

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Manisa'nın Kula ilçesinde, polisin yaptığı operasyonla fuhşa aracılık eden bir kişi gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonda fuhşa aracılık yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Fuhşa bir süredir aracılık ettiğinden şüphelenen T.A.'yı takibe alan polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan T.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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