Selendi hafta sonuna kar ile uyandı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz saatlerinde ilçe merkezinde de etkisini artırarak devam ediyor. Kurak geçen bir sezonun ardından yağan kar üreticileri mutlu ederken, karın keyfini ise çocuklar çıkardı. Dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.

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