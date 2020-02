Kanser korkusu, kanser taramalarından uzaklaştırıyor Şehzadeler Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Şebnem Güvenç: “Stres daha büyük bir kanser faktörüdür”

Şehzadeler Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Şebnem Güvenç, vatandaşların korktukları için kanser taraması yaptırmadığına dikkat çekerek, “Korkuyla yaşamak çok daha zor bir şey. Stres daha büyük bir kanser faktörüdür. Bir şey varsa erken teşhis etsinler, erken tedavi edilsin” dedi.

Manisa Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi, ücretsiz kanser taramalarına aralıksız devam ediyor. Şehzadeler Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Şebnem Güvenç, vatandaşlara kanser taramalarını geciktirmeden yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Dünyada ve ülkemizde kanserlerin ikinci derece ölüm sebebi olduğunu kaydeden Güvenç, “Maalesef her 8 kişiden birinde biz meme kanserini görüyoruz. Her 2 dakikada bir kadın dünyada rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Yine erkeklerde ve kadınlarda 50 yaşından sonra üçüncü sıklıkta kolon kanserleri görmekteyiz. Kanserler önlenebilir hastalıklar aslında. Yüzde 50’ye yakını önlenebilir risk faktörlerinden oluşuyor. Biz Şehzadeler Sağlıklı Hayat Merkezi’nde bu risk faktörlerini önlemeye çalışıyoruz. Sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığımız var. Fiziksel egzersiz danışmanlığımız var. Ve sigara bırakma polikliniğimiz var. Kanserlerinde yüzde 30’u yüzde 50 nedeni arasında bu risk faktörleri alıyor. Obezite, hareketsizlik, sigara alışkanlığı. Bunları eğer engelleyebilirsek kanserleri daha olmadan önlenebilir hale getirebiliyoruz. Önleyemediklerimizi ise erken teşhis etmeye çalışıyoruz. Kanser erken teşhis merkezlerimizde yani KETEM’lerimizde. Şehzadeler bölgemizde de Şehzadeler KETEM Sağlıklı Hayat Merkezimizin içinde mevcut. Burada her üç kanserin taramasını gerçekleştiriyoruz. Meme kanseri 4069 yaş arası kadınlarımıza 2 yılda bir yapıyoruz. Rahim ağzı kanseri tarama testi 3065 yaş arası kadınlarımızda 5 yılda bir. Ve hem kadınlara hem erkeklere 5070 yaş arası kolon kanseri testi yapıyoruz. En azından en sık görülen bu üç kanserin taramasını eğer yapabilirsek olabildiğince önleyebiliriz. Varsa da erken teşhis edebiliriz. Erken teşhis kişilerin hem beklenen yaşam süresini artırıyor, hem de daha erken evrelerde teşhis edildiği için kişilerin yaşam kalitesini etkiliyor. O yüzden erken teşhis gerçekten çok önemli. Ülkemizde kanser tarama oranları çok düşük olmamakla birlikte istediğimiz seviyede değil. Tarama testinin başarılı sayılabilmesi için en az yüzde 70 hedef tarama nüfusunun taranmış olması lazım ki gizli kalmış vakalar ortaya çıksın. Ülkemizde de ilimizde de bu yüzde 70’lere ulaşmış değiliz. Kişilerin daha bilinçli olması lazım. Kanser taramaların vakitleri geldiği zaman tekrar gelmeleri lazım. Daha hiç yaptırmayan çok sayıda vatandaşımız var. O yüzden kadınlarımızı ve 50 yaş üzeri erkeklerimizi bu kanser taramaları konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Bütün taramalarımız ücretsiz yapılıyor” dedi.



Kanser çıkma korkusu taramaları olumsuz etkiliyor

Vatandaşların korktukları için kanser taraması yaptırmadığına dikkat çeken Güvenç, “Bir şey çıkmasından korkmakla yaşamak çok daha zor bir şey. Stres daha büyük bir kanser faktörüdür. Stres, korku, kaygı, endişe ve kanser olma korkusu. Bunlar daha kanserojen aslında. Bir şey varsa da erken teşhis etsinler, erken tedavi edilsin. Bir şey yoksa da 2 yıl boyunca mamografi için kafaları daha rahat olacak kişilerin kanser değilim diyebilecekler. Baktırmadıkları sürece o korku ve endişe onlar için daha zararlı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.