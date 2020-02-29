Soma’da istinat duvarı çöktü, mahallenin yolu kapandı

Manisa’nın Soma ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle Sarıkaya Mahallesi'nin girişinde bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu can veya mal kaybı yaşanmazken, mahallenin giriş yolu kapandı.

Soma’da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, Sarıkaya Mahallesi girişinde yer alan istinat duvarının bir bölümünün çökmesine neden oldu. Çökme sonucu yola dökülen toprak yığını ve duvar parçaları nedeniyle mahalleye giriş yolu kapandı. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi. Yolda bulunan toprak yığının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.