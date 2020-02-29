Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yunusemre ilçesi ManisaMenemen yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde atık plastik malzemelerin yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yoğun dumanların yükseldiği tesiste, yangının daha fazla büyümemesi için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.