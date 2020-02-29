Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, bu sabah başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde saat 06.00 sıralarında, kar yağışı başladı. Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney, Yukarı Bozkır ve Çaldağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile alarma geçti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-02-29 14:38:34



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