Başkan Kayda:“Salihli’ye büyük projeler kazandırıldı”

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, ilçenin mevcut ve gelecek yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Kayda, “5 yılda ilçemize Büyükşehir ve MASKİ işbirliğinde büyük hizmetler kazandırdık” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Salihli programı kapsamında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Ziyarette, Genel Müdür Başaran, Başkan Kayda ile ilçeye kazandırılan mevcut hizmet ve yatırımların yanı sıra, ilerleyen dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başaran, Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçede yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür etti.



“Biz, Salihli’miz için çalışıyoruz””

Ziyaretlerinden dolayı MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran ile beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ işbirliğinde Salihli’ye büyük projeler kazandırıldığını söyledi. Yağmursuyu projesi sayesinde Salihli’nin yıllardır çektiği sel çilesinin ortadan kalktığını belirten Başkan Kayda, “İlk 5 yılda ilçemize Büyükşehir ve MASKİ işbirliğinde büyük hizmetler kazandırdık. Yaptığımız planlama sonucunda kırsal mahallelerimizin alt yapı ve içme suyu problemlerini birlikte çözüyoruz. Milliyetçi Hareket Partimizin ve Büyükşehir’in gücünden destek alarak Salihli’mizi hayal dahi edilemeyen yatırımlara kavuşturduk. Yeni dönemde, Cumhur İttifakı’nın gücü sayesinde çok daha güzel projeleri hayata geçireceğiz. Biz, Salihli’miz için çalışıyoruz” dedi.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve MASKİ İlçe Şefi Nilhan Kılınç da hazır bulundu.

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