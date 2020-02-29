Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR
Turgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Dağmarmara mevkiinde 8 araç, kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Vatandaşın yardım çağrısıyla, ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-02-29 15:55:40
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