Manisa Türk bayrakları ile donatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Manisa Türk bayrakları ile donatıldı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için Manisa'yı Türk bayraklarıyla donattı.

Manisa Türk bayrakları ile donatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için Manisa'yı Türk bayraklarıyla donattı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan askerler için Manisa, Türk bayrakları ile donatıldı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince şehrin ana caddeleri ve sokaklarına Türk bayrağı asıldı. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçedeki hizmet binalarına da Türk bayrağı asılırken, Büyükşehir Belediyesinin hizmet araçları da al bayrak ile donatıldı.

Spor camiası da sessiz kalmadı
Manisa'daki spor camiası da hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için tek yürek oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ildeki tüm spor tesisleri Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara ‘başımız sağolsun’ pankartıyla çıktı ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

36 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Manisaspor, amatöre düştü
YEREL HABERLER 36 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden ...
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)
YEREL HABERLER Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)
(Görüntülü)Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza ...
(Görüntülü) Geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)
YEREL HABERLER Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)
Başkan Kayda:“Salihli’ye büyük projeler kazandırıldı”
YEREL HABERLER Başkan Kayda:“Salihli’ye büyük projeler kazandırıldı”
(Görüntülü) Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza ...
Akhisar'da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Akhisar'da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Saruhanlı’daki cinayetin zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Saruhanlı’daki cinayetin zanlısı yakalandı
Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
YEREL HABERLER Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Soma’da istinat duvarı çöktü, mahallenin yolu kapandı
YEREL HABERLER Soma’da istinat duvarı çöktü, mahallenin yolu kapandı
Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi
YEREL HABERLER Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele ...
Kanser korkusu, kanser taramalarından uzaklaştırıyor Şehzadeler Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Şebnem Güvenç: “Stres daha büyük bir kanser faktörüdür”
YEREL HABERLER Kanser korkusu, kanser taramalarından ...
Selendi hafta sonuna kar ile uyandı
YEREL HABERLER Selendi hafta sonuna kar ile uyandı
Kula’da kar yağışı etkili oluyor Kara yolları ekipleri kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kula’da kar yağışı etkili oluyor Kara yolları ...
İzmir- Ankara karayolunda kar seferberliği
YEREL HABERLER İzmir- Ankara karayolunda kar seferberliği
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli
Jandarmadan işletmelere kaçak içki ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan işletmelere kaçak içki ve sigara ...
Soma'da maden işletmesinde patlama: 4 yaralı
YEREL HABERLER Soma'da maden işletmesinde patlama: 4 yaralı
Alaşehir'de eğlence mekanları bir günlüğüne kapandı
YEREL HABERLER Alaşehir'de eğlence mekanları bir günlüğüne kapandı
Manisa'da İdlib şehitleri için mevlidi şerif okutuldu
YEREL HABERLER Manisa'da İdlib şehitleri için mevlidi şerif okutuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X