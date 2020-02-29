Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 8 araç, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, yollarına devam etti. Yetkililer, kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-02-29 16:36:45



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