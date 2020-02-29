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Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Şile Yıldızspor: 3 Finansal sıkıntılardan yakasını bir türlü kurtaramayan, şampiyonluk kupalarını, borçları sebebiyle bir kasap esnafının satın aldığı Manisaspor, profesyonel liglere veda etti TFF 3. Lig’de Manisaspor’un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti

İHA

Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla bir döneme damgasını vuran Manisaspor, TFF 3. Lig'de Şile Yıldızspor'a sahasında 30 mağlup olarak, bitime 8 hafta kala amatör lige düştü. Maç sonrası kulübün genç futbolcuları büyük üzüntü yaşadı.

Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Şile Yıldızspor: 3 Finansal sıkıntılardan yakasını bir türlü kurtaramayan, şampiyonluk kupalarını, borçları sebebiyle bir kasap esnafının satın aldığı Manisaspor, profesyonel liglere veda etti TFF 3. Lig’de Manisaspor’un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti

Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla bir döneme damgasını vuran Manisaspor, TFF 3. Lig’de Şile Yıldızspor’a sahasında 30 mağlup olarak, bitime 8 hafta kala amatör lige düştü. Maç sonrası kulübün genç futbolcuları büyük üzüntü yaşadı.
Geçmişte, Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi isimlerin forma giydiği kadrosuyla 20052012 yılları arasında iki farklı dönemde Süper Lig’de yer alan Manisaspor, yaşadığı finansal problemlerle nedeniyle süper ligden amatör lige kadar geriledi. Mücadele ettiği TFF 3. Lig’de Manisa 19 Mayıs Stadı’nda ağırladığı Şile Yıldızspor’a 30 mağlup olan Manisaspor’un sezonun bitmesine 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşti. Maç sonrası Manisaspor’un genç futbolcuları büyük üzüntü yaşadı. Taraftarlar destekleriyle maç sonu futbolcuları teselli etti.

Kupalarını kasap satın aldı, elektrik, suyu kesildi
Yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle süper Lig'den amatöre lige kadar düşen Manisaspor’un tarihinin en zor dönemlerini yaşadı. 2019 yılında yarım asırlık kulübün kasap esnafına olan et ürünleri borcu nedeniyle şampiyonluk kupaları haczedildi. Satışa çıkarılan kupaları haciz ettiren kasap esnafı, et ve çeşitli ürünlerin borcuna karşılık 59 bin TL’ye satın aldı. Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası sürekli puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla mücadele eden siyahbeyazlılar, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalıştı. Kurdukları genç kadro ile TFF 3. Lig’de de tutunamayan Manisaspor, önümüzdeki sezon amatör ligde yoluna devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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