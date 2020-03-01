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Habertürk
Yastayız

Yangın ihbarına gittiler, su borusu patlağı çıktı

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın girişinde meydana gelen kıvılcım ve patlamalardan tedirgin olan vatandaşlar, yangın ihbarıyla itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su borusu patlağından fışkıran suyun elektrik panosunda kıvılcım ve patlamaya sebep olduğunu tespit ederek, önce apartmanın elektriğini kestirdi, ardından vanaları kapatarak yangın çıkmasını önledi.

Yangın ihbarına gittiler, su borusu patlağı çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın girişinde meydana gelen kıvılcım ve patlamalardan tedirgin olan vatandaşlar, yangın ihbarıyla itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su borusu patlağından fışkıran suyun elektrik panosunda kıvılcım ve patlamaya sebep olduğunu tespit ederek, önce apartmanın elektriğini kestirdi, ardından vanaları kapatarak yangın çıkmasını önledi.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.00 sıralarında itfaiyeyi arayan vatandaşlar, Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir apartmanda yangın çıktığı ve patlamalar meydana geldiği ihbarında bulundu. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanda alev ya da duman yerine tazyikli su ile karşılaştı. Güvenlik önlemi alarak apartmana giren itfaiye ekipleri, su borusunun patladığını ve buradan fışkıran suyun elektrik panosunda kıvılcım ve patlamalara sebep olduğunu tespit etti. Elektrik dağıtım firmasını arayan ekipler, elektriğin kesilmesinin ardından patlak boruya müdahale ederek, su akışını kesti. Mahalle sakinleri, apartman girişinde kıvılcımlar gördüklerini ve bu yüzden itfaiyeyi aradıklarını belirterek, yaşanan patlamalarla büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.
Öte yandan, ihbar nedeniyle bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı da sevk edilirken, durumun kontrol altına alınması mahalle sakinlerini rahatlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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