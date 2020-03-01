Ahmetli'de karla mücadele çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Ahmetli'de karla mücadele çalışmaları

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli ilçesinin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gecegündüz sürdürüyor.

Ahmetli'de karla mücadele çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli ilçesinin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gecegündüz sürdürüyor.
Manisa’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı, ilimizin yüksek rakımlı ilçeleri ve mahallelerinde etkisini gösterdi. Bu bağlamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli’de kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor.
Yağışların devam ettiği ve muhtemel yağışların olabileceği bölgelerde ekiplerin hazır durumda olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “İlimiz genelinde şantiyelerimizden dağılımla 10 greyder, 3 loder, 16 kamyon, 3 solüsyon aracı,101 personel ve 18 ekiple ile il genelinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli'de kaçak tarihi eser kazısına suçüstü
YEREL HABERLER Salihli'de kaçak tarihi eser kazısına suçüstü
Akhisar Belediyesi şehitler için bayrak dağıttı Başkan Dutlulu vatandaşları Türk Bayrağı asmaya davet etti
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi şehitler için bayrak ...
Kahvehane bahçesinde öldürüldü
YEREL HABERLER Kahvehane bahçesinde öldürüldü
Hastane sekreterinden bebeğe hayat kurtaran müdahale Nefes borusuna poğaça kaçan ve biranda morarmaya başlayan bebek hastanede ilk müdahalesi yapılarak hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Hastane sekreterinden bebeğe hayat kurtaran ...
Veri izleme memurunun ilk müdahalesi, minik İsa'nın hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Veri izleme memurunun ilk müdahalesi, minik İsa'nın ...
Akhisarspor'da Yılmaz Vural farkı
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Yılmaz Vural farkı
Saruhanlı'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi Jandarma tarafından ikna edildi, teslim oldu
YEREL HABERLER Saruhanlı'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk ...
Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar
Salihli'de cinayet Cinayet zanlısı jandarma tarafından iki saatte yakalandı
YEREL HABERLER Salihli'de cinayet Cinayet zanlısı jandarma ...
Seyir halinde alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan otomobil yandı
Yangın ihbarına gittiler, su borusu patlağı çıktı
YEREL HABERLER Yangın ihbarına gittiler, su borusu patlağı çıktı
Alaşehir Belediyespor'dan 10 gollü tarihi galibiyet
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyespor'dan 10 gollü tarihi galibiyet
İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe’de sunum yaptı
YEREL HABERLER İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe’de sunum yaptı
(Görüntülü) Turgutlu'da vatandaşların 'kar' keyfi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turgutlu'da vatandaşların 'kar' keyfi
Manisa, şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Manisa, şehitler için yürüdü
Turgutlu'da vatandaşların 'kar' keyfi
YEREL HABERLER Turgutlu'da vatandaşların 'kar' keyfi
(Görüntülü) MANİSA-'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA-'Tırnakçılık' yöntemiyle ...
Başkan Öner: “Millet olarak acımız da kararlığımız da büyük”
YEREL HABERLER Başkan Öner: “Millet olarak acımız da kararlığımız da ...
Köy pazarında tezgah açan kişiyi dolandırmaya çalışan 'tırnakçı' 3 kadın, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Köy pazarında tezgah açan kişiyi dolandırmaya çalışan ...
Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı Kadınlardan biri, gazeteciye hakaret edip terlik fırlattı
YEREL HABERLER Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı ...
Manisa Spil Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor Spil Dağı'nda kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Manisa Spil Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili ...
36 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Manisaspor, amatöre düştü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 36 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden ...
36 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Manisaspor, amatöre düştü
YEREL HABERLER 36 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden ...
Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Şile Yıldızspor: 3 Finansal sıkıntılardan yakasını bir türlü kurtaramayan, şampiyonluk kupalarını, borçları sebebiyle bir kasap esnafının satın aldığı Manisaspor, profesyonel liglere veda etti TFF 3. Lig’de Manisaspor’un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti
YEREL HABERLER Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı TFF ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X