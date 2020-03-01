İdlib şehitleri Kula'da anıldı



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil tutkunları, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için konvoy oluşturup, ilçe turu attı.

Kula Tofaş Fan Clup önderliğinde düzenlenen etkinlikle, otomobil tutkunları İdlib şehitleri için bir araya geldi. Otomobil tutkunları, araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Ardından da konvoy oluşturup, Sanayi Sitesi'nden başlayarak ilçe merkezinde şehir turu attı. Yunus Emre Kent Meydanı'nda son bulan tur sonrası, şehitler için lokma döktürüldü. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Cadde Uşak Team ve Sarıgöl Tofaş Fan Clup üyeleri ile çevre il ve ilçelerden gelen diğer otomobil tutkunları da anma etkinliğine destek verdi.

İdlib'de şehit olan askerleri anmak amacıyla toplandıklarını dile getiren Kula Tofaş Fan Clup Kurucusu Başkanı İlyas Eşmeli;, "Milletimizin başı sağ olsun. Buradaki topluluğu, kendime ait sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yaparak bir araya getirdim. Çevre il ve ilçelerden de arkadaşlarımız şehitlerimiz için Kula'ya geldiler. Ekibimizle birlikte tüm askerlerimizin yanındayız. İnşallah ülkemizin içinde bulunduğu bu durum, en kısa sürede son bulur. Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimiz için de acil şifa diliyorum" dedi.

Otomobil tutkunları, daha sonra olaysız dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-03-01 16:10:45



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