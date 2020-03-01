Somaspor - Bayrampaşaspor: 2-0

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Şevket YILMAZ / SOMA (DHA)STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Barış Sun (xx), Denizcan Şahin (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xxx) Burak (xxx), Muhsin (xx), Muammer (xxx), Onur (xxx), Ali (xxx), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 63 Yusuf Can xx), Üzeyir (xx), Taner (xxx) (Dk. 84 Melih Şencan), Melih Vardar (xx) (Dk. 77 Mehmet Uysal xxx), Nurettin (xxx)

BAYRAMPAŞASPOR: Cengizhan (x) Hüseyin (xx), Halil (x), Bünyamin (x), Mert (xx), Mertcan (xx) (Dk. 79 Eren x), Bilal Aziz (xx), Ömercan (xx), Doğukan (x), Özgür (xx) (Dk. 73 Mustafa Emin x), Tuğrul (x) (Dk. 62 Kerem xx)

GOLLER: Dk. 81 Nurettin, Dk. 90 Mehmet Uysal (Somaspor)

SARI KARTLAR: Onur, Muammer, Melih Vardar (Somaspor) - Mertcan (Bayrampaşa)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off hattındaki Somaspor, üst üste iki beraberliğin ardından taraftarı önünde Bayrampaşaspor'u son 10 dakikada bulduğu gollerle yendi: 2-0.

Siyah beyazlı ekip Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 81'inci dakikada Nurettin ve 90'ıncı dakikada Mehmet Uysal'ın golleriyle 3 puana ulaştı. Soma, bu sonuçla puanını 42'ye çıkarıp grupta ikinci sıraya tırmandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2020-03-01 16:40:44



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