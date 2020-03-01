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Habertürk
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Manisa derbisini Salihli Belediyespor kazandı

İHA

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Manisa Sanayispor'u 21 yenerek Manisa derbisinden 3 puanla ayrıldı.

Manisa derbisini Salihli Belediyespor kazandı

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Manisa Sanayispor’u 21 yenerek Manisa derbisinden 3 puanla ayrıldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda Manisa Sanayispor ile karşılaştı. Ertuğrul Dilek Stadı’nda oynanan, Harun Özkan, Önder Demir ve Ömer Faruk Şahin hakem üçlüsününü yönettiği maçta yeşilbeyazlılar, Arda ve Deniz’in attığı gollerle rakibini 21 yenerek hem Manisa derbisini kazandı hem de 3 puanın sahibi oldu.
Manisa Sanayispor ile Salihli Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan yeşilbeyazlılar, Arda ve Deniz’in kaydettiği gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Yeşilbeyazlı ekip, maç sonu galibiyet sevincini ise taraftarları ile birlikte paylaştı. Salihli Belediyespor, Manisa derbisini kazanarak 31 puana yükselirken, Manisa Sanayispor ise 8 puanda kaldı.
Manisa Sanayispor ile Salihli Belediyespor, karşılaşma öncesinde futbolcular ve taraftarlar İdlib’de hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçikler için Türk Bayrağı açarak şehitlerimizi andı.

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