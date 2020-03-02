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Manisa Futbol Kulübü şansını zorluyor

DHA


MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Pendikspor'a 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yarışında matematiksel olarak değilse de psikolojik olarak havlu attı. Lider Yılport Samsunspor'un kazanmasıyla birlikte bir ara zirvede 6 puan fark attığı rakibiyle arasındaki puan farkı normal sezonun bitimine 8 maç kala 10'a çıkan siyah-beyazlılar, bir türlü çıkışa geçemedi. Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan ise üst lig inancını koruduğunu söyledi.
Takımıyla çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Arslan, Pendikspor kaşılaşmasında net pozisyonları harcadıklarını anlatıp, "Özellikle ikinci yarıdaki oyunla biz bu sene bir üst lige çıkacağız. Her türlü sakinliğimizi koruyup maçı kazanmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. 12 tane gol pozisyonumuz var ama maalesef 2 gol bulabildik. Skor anlamında üzüntülüyüm ama oynanan oyuna baktığımız zaman üzüntülü değiliz ve inancımızı koruyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-03-02 13:15:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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