Turgutluspor'un bileği bükülmüyor

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Cizrespor'u da 1-0 mağlup ederek puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Turgutluspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sezonun ikinci yarısında yalnız ilk maçta Fatsa Belediyespor'a mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Müthiş seriye rağmen zirvede yalnız olan lider Kocaelispor'u 10 puan geriden takip eden Turgutluspor, bu haftayı bay takım olarak geçecek. Play-Off'u erken garantilemeye çalışan Turgutlu, 14 Mart'ta en yakın rakibi Belediye Derincespor'u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)
2020-03-02 13:52:38
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