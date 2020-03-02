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EGEİD, Manisa'nın Avrupa'ya açılan kapısı oldu

İHA

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, tek amaçlarının ülke ihracatına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

EGEİD, Manisa'nın Avrupa'ya açılan kapısı oldu

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, tek amaçlarının ülke ihracatına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, 14 ay önce kurulan derneğin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Derneğin tamamının üretici olan 32 üyeden oluştuğunu belirten Başkan Aloğlu, "Bunların çoğunluğu hali hazırda ihracat yapıyor. Bir kısmı da ihracata kapı açmak için derneğimize üye olan üyeler. Derneğimizin kurulma amacı ülkemizin ihracatına ivme kazandırmak, ihracat yapanlara daha fazla ihracat yaptırabilmek, hiç ihracat yapmamışlara da yurt dışında pazarlar bulup ihracata başlatmak. Bunun yanında kamu yararına devletimizle beraber el ele çalışan bir kurumuz. Kurulduğumuz günden bu yana 11 ülkeyle irtibata geçip ürünlerimizin tanıtılmasını ve iş bağlantılarının gerçekleştirilmesini sağladık. İçimizde gıdadan tekstile, otomotivden mermere her sektörden temsilciler bulunuyor. Ve temsilcilerimiz el ele verip daha fazla neler yapabileceklerinin planını yapıyor" dedi.
İhracatın yanı sıra dernek üyelerinin yurt içinde de önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Aloğlu, "Perakende sektöründe 7'nci iş yeri faaliyete geçti ve istihdama katkı sağlandı. Üyelerimizin 2 binden fazla kurumda iş arkadaşları bulunuyor. Yurt dışına yönelik ise tamamen ihracat odaklı çalışıyorlar. İthalatı hiç düşünmeyen ekibimiz, ülke ithalatını en az düzeye çekme düşüncesindedir. Bunun yanı sıra Ege ihracatçılarının yanında farklı bölgelerde bizimle beraber yürüyecek ihracatçı dernekleri de kurulma aşamasında. Ülke menfaati doğrultusunda bizlerle aynı düşünceye sahip ekiplerle daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Hep birlikte ihracat artışına en yüksek katkıyı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.
İhracatla ilgili plan ve seminerler, girişimcilik kursları düzenlediklerini ifade eden Aloğlu, "Avrupa Birliği'nin ve ülkemizin hibe ve destek projeleri kapsamındaki bilgileri hem meslektaşlarımız, hem üyelerimiz, hem de bizler isteyenlere aktarıyoruz. Bu konuda dışarıdan ücretsiz danışmanlık hizmeti veren bir kurumuz. Yurt dışı fuarlara katılmaya, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeye önem gösteren bir topluluğuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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