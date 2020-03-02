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Alaşehirli sivil toplum örgütlerinden ortak açıklama

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sivil toplum örgütleri ortak düzenledikleri basın açıklamasıyla 34 şehidin verildiği Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıları kınarken, "Bahar Kalkanı" harekatına destek verdi.

Alaşehirli sivil toplum örgütlerinden ortak açıklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sivil toplum örgütleri ortak düzenledikleri basın açıklamasıyla 34 şehidin verildiği Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıları kınarken, "Bahar Kalkanı" harekatına destek verdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırı sonrası açıklama yaptı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür tarafından yapılan açıklamada saldırıda şehit düşen 34 Türk askeri ve şehitleri dualarla andıklarını belirterek, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz
Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.
Basın açıklamasına Alaşehir Ticaret Borsası başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Alaşehir S.S. Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Gündüz Karaoğlan, Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık, Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş ve Alaşehir Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Musa Yanık katıldı.

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