Taksideki müşterinin üzerinden esrar çıktı

Manisa'da uygulama noktasında çevrilen bir ticari takside yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden 450 gram esrar maddesi çıktı.

Yunusemre ilçesi Manisaİzmir Karayolu Süreyya Piknik alanı mevkiinde uygulama yapan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir ticari takside arama yaptı. Hareketlerinden şüphelenilen yolcuları da arayan polis, E.K. (30) isimli kadının çantasında 450 gram esrar buldu. E.K'nın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.K. ve yanındaki arkadaşı, ifadelere alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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