Başkan Ergün, Japonya İstanbul Başkonsolosunu ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ve Japonya Muavin Konsolosu Takumi Suemitsu'yu makamında ağırladı.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ve Japonya Muavin Konsolosu Takumi Suemitsu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Manisa’nın ülkeleri için önemli illerden biri olduğunu belirten Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, “Japon firmaları zaten Manisa’ya yatırım yapıyor. Çok başarılı olduğunu da biliyoruz. Bu Türkiye’ye ve Manisa’ya çok önem verdiğini dünyaya gösteriyor. Onlar da Manisa’da çalışmaktan memnun olduğu için sürekli bir şekilde yatırım devam ediyor. Bu yatırım yalnızca tek taraflı olmuyor. İhracat açısından da Türkiye’ye katkı sağlıyor” dedi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkinin 130 sene önce yaşanan Ertuğrul Fırkateyni Faciası’nın ardından geliştiğini belirten Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, “1985 yılında İran’da esir kalan Japonları da siz kurtardınız. Maalesef bizim ülkelerimiz deprem ülkesi. Bu facialarda da karşılıklı olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan ilişkilerimiz devam ediyor ve güçleniyor. O açıdan sizinle beraber olmaktan çok mutluyum” dedi.

Şehzadeler şehrine hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Manisa bulunduğu coğrafyasıyla, tarımı, kültürü ve Organize Sanayiyle ön plana çıkan illerimizden birisi. İki ülke arasında sizlerin de belirttiği gibi çok geçmişe dayanan dostluklar var. Bugünkü ziyaretinizden dolayı mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu noktada her iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün üzerine koyarak artı değerlere ulaşması bizleri mutlu ediyor” dedi.

İki ülkenin de bir deprem ülkesi olduğunu dile getiren Başkan Ergün, “Son zamanlarda Manisa ve Elazığ’da yaşadığımız depremlerin artçıları halen devam ediyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Valiliğin önderliğinde eski kerpiç evlerin yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza gerekli desteği vererek onları yalnız bırakmıyor. Allah daha beterinden korusun” ifadelerinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Ergün, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki’ye kentin 5 asırlık simgesi olan mesir macunu ile birlikte özel bir vazo hediye ederken, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki de, Başkan Ergün’e takvim ve saat hediye etti.

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