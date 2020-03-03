Selendi'de servis araçlarına sıkı denetim

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servisleri Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Jandarma Komutanlığı ekpleri, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, zabıta ekipleri, okul müdürleri tarafından denetlendi. SelendiDemirci yolu üzerinde yaklaşık 103 aracın denetlendiği uygulamada özellikle araçların sigortası, koltuk sigortaları, ehliyet, sürücülerin bilgileri, mesleki yeterlilik belgesi olup olmadığı, psikoteknik belgelerin olup olmadığı, koltuklardaki emniyet kemerleri, dur lambaları, lastikler, yangın tüpü, zincir, takoz gibi benzeri araç ve gereçler denetlenirken, ekipler tarafından öğrenci ve şoförlere seyahat esnasında uymaları gereken kurallar anlatıldı. Denetleme ekipleri denetimlerin sık sık yapılacağı belirtirlerken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağının altı çizildi.

Öğrenci servislerine yönelik denetimlerin devam edileceği bilgisi verildi.

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