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Salihli'de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

DHA

Salihli'de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı


Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, birinci derece SİT alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, bulunan lahit Manisa Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Salihli'nin kırsal Mersindere Mahallesi Kale mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında, devriye görevi yapan jandarma ekibi, birinci derece SİT alanı olan bölgede kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine gerekli çevre güvenliğini alan jandarma ekipleri, harekete geçip kaçak kazı yapan T.G. (26), D.N. (28) ve İ.A.'yı (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 2 bakır çubuk ve 4 muma da el konuldu.
Jandarmanın yaptığı operasyon sonrası Manisa müze Müdürlüğü yetkilileri kaçakçılar tarafından bulunan lahit ile ilgili bilgilendirildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilerin bulduğu mermer lahiti kepçe yardımıyla toprak altından çıkarıp, koruma altına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2020-03-03 13:49:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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