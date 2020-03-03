YEGEM öğrencilerine motivasyon semineri

Yunusemre Belediyesi’nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) eğitim gören öğrencilere motivasyon semineri verildi.

Yunusemre Belediyesi’nin öğrencileri iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği YEGEM eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan ders gören öğrenciler bir yandan da seminer ve çeşitli etkinliklerle motive oluyor. Eğitimler kapsamında liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Yunus Emre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’nda Rehberlik Öğretmeni ve Uzman Aile Danışmanı Burcu Karapınar tarafından seminer verildi. Öğrencilere sınav kaygısına kapılmamak için tüyolar veren Karapınar, sınav sistemi, tercih süreci, test çözerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Öğrenciler de seminerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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