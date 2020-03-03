Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile test ettiler Sarıgöl'de 'Kemerlenin hayata kenetlenin' projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile test ettiler Sarıgöl'de 'Kemerlenin hayata kenetlenin' projesi

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, emniyet kemerinin önemini, Manisa İl Emniyet Müdürülüğünün gönderdiği 360 derece dönebilen simülasyon aracı ile uygulamalı olarak öğrendi.

Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile test ettiler Sarıgöl'de 'Kemerlenin hayata kenetlenin' projesi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, emniyet kemerinin önemini, Manisa İl Emniyet Müdürülüğünün gönderdiği 360 derece dönebilen simülasyon aracı ile uygulamalı olarak öğrendi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği, emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkati çekmek ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek amacıyla ’Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’nı Sarıgöl'e getirdi. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Hasan Emirdağ tarafından ilçedeki 9. sınıf öğrencilerine simülasyon aracında emniyet kemerinin trafik kazalarındaki önemi anlatıldı. Uygulamalı eğitimin ardından konuşan Emirdağ, "Öğrencilerimizi simülasyon aracımıza bindirerek, olası bir trafik kazasında emniyet kemerini ne kadar önemli olduğunu uygulamalı olarak anlattık. Kendileri eğitime büyük ilgi gösterdi. Burada öğrendikleri bilgileri evlerine gittiklerinde aileleriyle de paylaşacaklar. Emniyet kemeri konusunda toplumsal bilincin yayılmasında gençlerimize büyük iş düşüyor" dedi.
Simülasyon aracına binen öğrenciler de büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirerek, emniyet kemerinin önemini yakından öğrendiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı
(Görüntülü) Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son yolcuğuna gözyaşları ile uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son ...
Jandarmaya 'Bahar Kalkanı' destek ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmaya 'Bahar Kalkanı' destek ziyareti
Akhisarspor'dan Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz maç keyfi
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz maç ...
Üniversite güvenlik tedbirleri Vali Deniz başkanlığında görüşüldü
YEREL HABERLER Üniversite güvenlik tedbirleri Vali Deniz ...
Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu
Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı
Salihli'de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Salihli'de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Salihlili judocu Duygu Dirgen Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Salihlili judocu Duygu Dirgen Avrupa Şampiyonu oldu
Konuşmada zorluk yaşayanları sevindiren hizmet Manisa Şehir Hastanesinde Dil ve Konuşma Polikliniği hizmete açıldı
YEREL HABERLER Konuşmada zorluk yaşayanları sevindiren hizmet Manisa ...
YEGEM öğrencilerine motivasyon semineri
YEREL HABERLER YEGEM öğrencilerine motivasyon semineri
Akhisarspor'dan "kadınlara" jest
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan "kadınlara" jest
MAGİAD yönetimi EGİFED’i Manisa’da ağırladı
YEREL HABERLER MAGİAD yönetimi EGİFED’i Manisa’da ağırladı
Melisa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Melisa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Akhisar’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Akhisar’da silahlı kavga: 2 yaralı
Meclis toplantısı saygı duruşuyla başladı
YEREL HABERLER Meclis toplantısı saygı duruşuyla başladı
Manisa’da arı hastalık ve zararlıları ile mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Manisa’da arı hastalık ve zararlıları ile mücadele ...
Cezalarını belediye hizmetinde çekiyorlar
YEREL HABERLER Cezalarını belediye hizmetinde çekiyorlar
Sit alanı içinde kaçak kazıya suçüstü Manisa’da kazdıkları çukurdan lahit çıkarırken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Sit alanı içinde kaçak kazıya suçüstü Manisa’da ...
MER’li öğrenciler Prag’da eğitime katıldı
YEREL HABERLER MER’li öğrenciler Prag’da eğitime katıldı
Selendi'de servis araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Selendi'de servis araçlarına sıkı denetim
Şehzadeler Belediye Meclisi tek yürek oldu şehitleri andı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediye Meclisi tek yürek oldu şehitleri ...
(Görüntülü) Uzmanından 'Düzensiz uyku, aşırı kafein tüketimi panik atağa sebep olabilir' uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uzmanından 'Düzensiz uyku, aşırı kafein ...
'Düzensiz uyku, aşırı kafein tüketimi panik atağa sebep olabilir'
YEREL HABERLER 'Düzensiz uyku, aşırı kafein tüketimi panik atağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X