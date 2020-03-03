Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı

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Turgutlu Belediyesi, İdlib şehitlerinin yedinci günü dolayısıyla Perşembe günü lokma hayrı, Kuranı Kerim tilaveti ve Pazar Camisinde akşam namazı sonrası Mevlidi Şerif okutacak.

İdlib şehitleri için 5 Mart Perşembe günü Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünde saat 12.00’da lokma hayrı ve Kuranı Kerim tilaveti, akşam namazı sonrası ise Merkez Pazar Camisinde Mevlidi Şerif okutulacaktır. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İdlib’den aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı, hepimizi derinden yaraladı. Güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda askerlerimiz şehadete yürüdü. Şehit askerlerimizin yedinci günü münasebetiyle düzenleyeceğimiz programlara tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya göstereceğiz”dedi.

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