Akhisar Belediye Meclisi şehitleri andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisar Belediye Meclisi şehitleri andı

İHA

Akhisar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit düşen 33 Türk askeri dualarla anıldı.

Akhisar Belediye Meclisi şehitleri andı

Akhisar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit düşen 33 Türk askeri dualarla anıldı.
Akhisar Belediyesi Meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında Akhisar Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti grup üyelerinin katılımı ile saat 16.00’da gerçekleşen 14 gündem maddesinin bulunduğu meclis Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Katip üye CHP Meclis Üyesi Ozan Kıvrak’ın yurtdışında olması nedeniyle katılamadığı meclis toplantısında yedek katip üye İYİ Parti Meclis Üyesi İbrahim Emre Ursavaş görevlendirildi.
2020 yılın kötü haberler ve olaylar ile başladığını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Suriye’de şehit düşen Türk askerlerini andı. Başkan Besim Dutlulu, “Suriye’de kaybettiğimiz tüm askerlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Siyasetten bağımsız olarak şunları söylemek istiyorum. Burada ölen çocuklar, zenginlerin, politikacıların bu ülkedeki mal ve mülk sahibi insanların çocukları değil; hepinizin televizyonlardan ve haberlerden gördüğü gibi fakir fukaranın, işçinin ve emekçinin çocukları. Önümüzdeki günlerde daha acı haberler almamamız tek temennimiz. Tüm Akhisarlıları da bu akşam saat 20.00’de Belediyemizin düzenlediği şehitlerimize saygı ve anma yürüyüşüne davet ediyoruz. Sessiz bir yürüyüş olacak, Türk bayraklarımız olacak, herhangi bir siyasi amacımız yok tek amacımız orada ölen kardeşlerimizi ve çocuklarımızı anmak. Siyasi partilerden bağımsız olacak bu yürüyüşe tüm Akhisarlıları da davet ediyorum” dedi.
Şehitlerinin anılmasının ardından gündem maddelerine geçilirken, gündem maddeleri oylamaya sunuldu.
Meclis toplantısının 7 Nisan 2020 Salı günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller sunuldu Alaşehir şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller ...
Üniversite öğrencisi karnından bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi karnından bıçakla yaralandı
Manisa’nın Tanzanya'da yaptırdığı çeşme açıldı
YEREL HABERLER Manisa’nın Tanzanya'da yaptırdığı çeşme açıldı
Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı
(Görüntülü)  Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son yolcuğuna gözyaşları ile uğurlandı (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son ...
Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile test ettiler Sarıgöl'de 'Kemerlenin hayata kenetlenin' projesi
YEREL HABERLER Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile test ...
(Görüntülü) Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı
(Görüntülü) Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son yolcuğuna gözyaşları ile uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son ...
Jandarmaya 'Bahar Kalkanı' destek ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmaya 'Bahar Kalkanı' destek ziyareti
Akhisarspor'dan Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz maç keyfi
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz maç ...
Üniversite güvenlik tedbirleri Vali Deniz başkanlığında görüşüldü
YEREL HABERLER Üniversite güvenlik tedbirleri Vali Deniz ...
Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu
Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı
Salihli'de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Salihli'de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Salihlili judocu Duygu Dirgen Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Salihlili judocu Duygu Dirgen Avrupa Şampiyonu oldu
Konuşmada zorluk yaşayanları sevindiren hizmet Manisa Şehir Hastanesinde Dil ve Konuşma Polikliniği hizmete açıldı
YEREL HABERLER Konuşmada zorluk yaşayanları sevindiren hizmet Manisa ...
YEGEM öğrencilerine motivasyon semineri
YEREL HABERLER YEGEM öğrencilerine motivasyon semineri
Akhisarspor'dan "kadınlara" jest
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan "kadınlara" jest
MAGİAD yönetimi EGİFED’i Manisa’da ağırladı
YEREL HABERLER MAGİAD yönetimi EGİFED’i Manisa’da ağırladı
Melisa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Melisa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Akhisar’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Akhisar’da silahlı kavga: 2 yaralı
Meclis toplantısı saygı duruşuyla başladı
YEREL HABERLER Meclis toplantısı saygı duruşuyla başladı
Manisa’da arı hastalık ve zararlıları ile mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Manisa’da arı hastalık ve zararlıları ile mücadele ...
Cezalarını belediye hizmetinde çekiyorlar
YEREL HABERLER Cezalarını belediye hizmetinde çekiyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X