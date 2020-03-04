Turgutlu'da 'Bayrak Yürüyüşü' yapıldı



Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için 'Bayrak Yürüyüşü' düzenlendi.

Turgutlu Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar, Koza Parkı Kavşağı'nda bir araya geldi. Kalabalık, Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar yürüyüş yaptı. Vatandaşların Türk bayrakları ile katıldıkları yürüyüşte sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, askere uzanan eller kırılsın' sloganları atıldı. Yürüyüşte Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediyesi eski başkanı Turgay Şirin de yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Tuncel YILMAZ

2020-03-04 08:09:05



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