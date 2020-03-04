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Manisa'da badem ve erik ağaçları çiçek açtı

DHA

Manisa'da badem ve erik ağaçları çiçek açtı


Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, havanın ısınmaya başlamasıyla kırsal kesimlerde bulunan mahallelerdeki badem ve erik ağaçları, çiçek açtı. Papatyaların da açtığı bölgede halk, bol bol fotoğraf çektirdi.
Tarım şehri Manisa'da hava sıcaklığının yükselmesiyle baharın müjdecisi olarak tanımlanan badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlı, Sancaklı Bozköy ve Sancaklı İğcedik mahallerindeki ağaçlar beyaza ve pembeye bürünürken, kırlar da papatyalarla kaplandı. Güzel görüntülerin oluştuğu bölgede vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirerek güneşin ve doğal güzelliğin keyfini yaşadı. Mahalleli Serkan Özcan, "Bu ağaçlar da açan çiçekler bizim için baharın müjdecisi. Baharın gelmesiyle uyanan doğanın fotoğrafını çekiliyoruz. Hava çok güzel. Biz de keyfini çıkarıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL
2020-03-04 09:10:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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