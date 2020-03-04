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(Özel) Liseli öğrenciler bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

İHA

Manisa'nın Kulan ilçesinde lise öğrencileri hazırladıkları proje kapsamında mahalle okullarını ziyaret edip öğrencilere meyve tabakları hazırlıyor, bakıma muhtaç yaşlıları da ziyaret edip ev temizliği yapıyor.

(Özel) Liseli öğrenciler bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

Manisa'nın Kulan ilçesinde lise öğrencileri hazırladıkları proje kapsamında mahalle okullarını ziyaret edip öğrencilere meyve tabakları hazırlıyor, bakıma muhtaç yaşlıları da ziyaret edip ev temizliği yapıyor.
Kula Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri ile örnek olmaya devam ediyor. Manisa Valiliğince yürütülen "MANEP 2023" projesinin çatı projesi olan "Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek" projesi kapsamında ilçeye bağlı mahalle okullarını ziyaret eden öğrenciler, mahalle okulundaki ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine meyve tabağı hazırlayıp eğitimle ilgili bilgi veriyorlar. Ayrıca ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde bakıma muhtaç yaşlı aileleri de ziyaret eden liseli öğrenciler, bakıma muhtaç ailelerin evlerinde temizlik yapıyorlar. Sosyal sorumluluklara dikkat çekmek için çeşitli projelere imza atan öğrenciler, bu proje kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile de örnek oluyorlar.
Toplumda bu tür farkındalıklarla sosyal sorumluluklara dikkat çekmek istediklerini dile getiren Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erhan İğdi, bu tür faaliyetleri artırarak devam edeceklerini söyledi. Toplumdaki her bireyin sosyal sorumlulukla özen göstermesi gerektiğini de vurgulayan İğdi, “Manisa Valiliğimizin MANEP2023 projelerinden biri olan ‘Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesi ile yine bizim 3 yıldan beri yürüttüğümüz ‘Meslek liseleri aileler ile buluşuyor’ projeleri kapsamında, okulumuz öğrencileriyle muhtarlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından tespit ettiğimiz bakıma muhtaç yoksul aileleri, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari personelimiz ile evlerinde ziyaret ediyoruz. Bu anlamda ziyaret ettiğimiz evlerin bakımlarını ve temizliklerini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, özellikle bugünlerde ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve yardımlaşma anlamında önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Bakıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların hayatlarına dokunmanın verdiği mutluluktan bahseden Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Delibay, “Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesi kapsamında arkadaşlarımızla birlikte ailelere yardım amaçlı gittiğimiz evlerde temizlik yapıyoruz. Bu temizliği yaptıktan sonra aileler ile birlikte sohbet ediyoruz. Ailelerin yüreklerine bir nebze de olsa dokunduğumuz için, bir nebze olsun onların içini rahatlattığımız için öğrenciler olarak çok mutluyuz. O aileleri ziyaret etmek ve onlarla birlikte oturup muhabbet etmek, onların hayatlarına dokunmak beni çok mutlu etti. Okulumuz olarak ve kendi adıma bu projeye katıldığım için gururluyum” dedi.
Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Alper Er ise, 3 yıldan beri ‘Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesinde yer aldığını belirterek, “Okulumuz öğretmenleri ve idaremiz tarafından yürütülen ‘Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesinde 3 yıldan beri görev almaktayım. Bundan dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımızla birlikte evlerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Onların hayatlarına dokunuyoruz. Onların mutluluğuyla bende mutlu oluyorum. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte bu projeyi devam ettireceğiz. Aileler ile birlikte vakit geçirip, onların sorunlarını dinliyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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