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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 2 kadın işçi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa kent merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü de yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı TIR, minibüse arkadan çarptı. Minibüs iki TIR'ın arasında sıkışarak hurdaya döndü. Kazada, minibüsteki işçilerden Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) yaşamını yitirdi, 8 işçi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2020-03-04 11:25:29



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