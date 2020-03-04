Sarıgöl’de okul ihtiyaçları için sergi düzenlendi

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından, okul ihtiyaçlarını karşılamak üzere veliler tarafından hazırlanan gıda ürünlerinin satışı gerçekleştirildi.

Sarıgöl Hükumet Konağı önünde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Gün boyu devam edecek olan gıda satışından elde edilecek gelirin okulun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılacağı öğrenildi.



'İhtiyaçlarımız çok'

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hafize Zengin yaptığı açıklamada, "Okulumuzun başta fotokopi makinesi, kütüphaneye kitap desteği, diğer ders araç ve gereçleri için gıda ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Yoğun bir ilgi gördük ve okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilecek olmamız birleri de mutlu etti." dedi.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Karakuş, Yasemin Oral, Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve okul müdürleri, öğretmenler ve diğer daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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